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17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:28:37 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:34:47

Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35 açıklaması

Beyaz Saray; "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor" açıklamasında bulundu.

 Beyaz Saray: "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir. Malesef Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı, bu ülkenin F-35 (projesi) ile devam eden ilişiğini imkansız kılmaktadır.

ABD yönetimince, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı kaydedilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." açıklamasında bulunuldu.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Malesef Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı, bu ülkenin F-35 (projesi) ile devam eden ilişiğini imkansız kılmaktadır. F-35, ileri kabiliyetlerini öğrenme amacıyla kullanılabilecek bir Rus istihbarat toplama platformuyla bir arada bulunamaz." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE UZUN SÜRELİ VE GÜVENİLİR BİR ORTAKTIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD, meşru hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hava savunma çözümleri sunmak amacıyla Türkiye ile aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu yönetim, Patriot hava savunma sistemlerini alması için Türkiye'ye birçok öneri yapmıştır. Türkiye uzun süreli ve güvenilir bir ortaktır ve 65 yılı aşkın süredir NATO müttefikidir fakat S-400'leri alması, NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzak durmak için birbirine yaptığı bağlılık vaadine zarar vermektedir."

 Açıklamada ayrıca, S-400 alımının, Türkiye'nin NATO ile beraber operasyon yapma kabiliyetini de etkileyebileceği belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişki güçlüdür. Türkiye'de S-400 sistemlerinin varlığının farkında olarak, Türkiye ile yoğun bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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