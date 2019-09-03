Son Dakika: Belçika'da patlama: Evler hasar gördü, yaralılar var

Belçika Acil Durum Ekipleri, liman şehri Antwerp'e bağlı Wilrijk bölgesinde meydana gelen patlamada birkaç evin hasar gördüğünü, evlerde çökmeler olduğunu bildirdi. Antwerp İtfaiye Servisi, acil durum ekiplerinin enkaz altından 1 kişiyi kurtardığını ancak enkaz altında başka insanların da olabileceğini belirtti.

İtfaiye servisi, patlamanın neden olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

(İHA)