Son Dakika: Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü

Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.

Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.

(AA)