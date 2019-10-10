10 Ekim 2019 Perşembe 12:53:18 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:57:37
Son dakika... Avusturya'da patlama: Yaralılar var
Avusturya'daki Linz Havalimanı yakınında patlama olduğu açıklandı. Çok sayıda yaralı var.
Avusturya'daki Linz Havalimanı yakınında bir atık tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Avusturya polisinin yaptığı açıklamaya göre Avusturya'nın Linz kentinde bir atık imha tesisinde meydana gelen patlamada şimdilik terör şüphesi bulunmuyor.
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