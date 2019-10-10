Son dakika... Avusturya'da patlama: Yaralılar var

Avusturya'daki Linz Havalimanı yakınında bir atık tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Avusturya polisinin yaptığı açıklamaya göre Avusturya'nın Linz kentinde bir atık imha tesisinde meydana gelen patlamada şimdilik terör şüphesi bulunmuyor.