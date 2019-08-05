05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23:43 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32:59
Son Dakika... Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki donanma gücünde yer almayacağız
Almanya, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması amacıyla ABD öncülüğünde oluşturulacak donanma gücüne katkıda bulunmayı bir kez daha reddetti.
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