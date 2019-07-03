03 Temmuz 2019 15:31 | Çarşamba
Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
AB'den Libya'da darbeci Hafter güçlerinin göçmenleri vurmasıyla ilgili, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir" açıklaması yapıldı.
Avrupa Birliği (AB), Libya'da darbeci Hafter güçlerinin göçmenleri vurmasını kınadı. Yapılan açıklamada, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir" denildi.
AA
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