Son dakika! AB'den Brexit açıklaması
Son dakika haberleri... İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in cumartesi günü yapılmasını sağlamalı." diye konuştu
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaştı.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medya hesabından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektubu yayımladı.
Paylaşımında "Müzakereler sonucu, yeniden düzenlenmiş İrlanda/Kuzey İrlanda'ya ilişkin Protokol ve 17 Ekim 2019 tarihli Siyasi Deklarasyona ilişkin uzlaşı sağlandı." ifadesini kullanarak, bunların AB Komisyonu tarafından onaylandığını bildirdi.
Juncker, AB Konseyine de gözden geçirilmiş Brexit anlaşmasını onaylaması çağrısında bulundu.
Anlaşmada revize edilen maddelere ilişkin detaylar paylaşılmadı.
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