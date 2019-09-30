30 Eylül 2019 Pazartesi 12:55:35 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:21:53
Son Dakika: ABD üssüne yönelik saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre Somali'de bir ABD üssü ve AB askeri konvoyuna çifte saldırı düzenlendi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Avrupa askeri konvoyuna ve Baledogle'de bir ABD üssüne çifte saldırı düzenlendi.
Reuters muhabiri askeri konvoyda arkasında İtalyan bayrağı bulunan bir zırhlı aracın ciddi hasar aldığını bildirdi.
Saldırılarda zarar gören olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD üssüne yönelik saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi
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