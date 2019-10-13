Son dakika: ABD Savunma Bakanı: Trump çekilme emri verdi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Trump'ın ABD askerlerine Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru ilerleyerek ülkeyi terk etmesini söylediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuzey Suriye'deki bütün ABD askerlerinin güneye gitmelerini ancak ülkeyi terk etmemelerini emrettiğini söyledi.

Esper, ABD'nin CBS kanalında, Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ordusu için "savunulamaz" hale geldiğini söyledi. Esper, bu durumun ABD askerlerinin kuzeyden çekilmesine yol açtığını söyledi. Esper, Trump'un "Suriye'yi tamamen terk etmesi" emrinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Esper, kuzey Suriye'den kaç ABD askerinin ayrılacağı konusunda 1000 civarın olduğunu dile getirdi.

TRUMP'TAN BİR AÇIKLAMA DAHA

ABD Başkanı Donald Trump, "Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize" dedi.