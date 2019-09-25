25 Eylül 2019 Çarşamba 15:33:52 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:34:24
Son Dakika: ABD, İran'la bağlantılı Çin şirketleri ve vatandaşlarına yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Hazine Bakanlığı, aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantısı olan aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı.
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