Son Dakika... ABD, Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulundu
Son Dakika... ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulunduğu bildirildi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulunduğu bildirildi.
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginlik, İran Devrim Muhafızları Ordusunun haziran ayında ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.
Ardından İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero'yu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişinde denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
(Habertürk)
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