03 Aralık 2019 Salı 12:42:02 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 12:49:08
ABD Başkanı Trump'tan Fransa'ya tepki: NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını 'nahoş' ve 'aşağılayıcı' olarak niteledi. Fransa'nın NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi olduğunu savunan Trump, NATO'dan en az faydalanan ülkenin de ABD olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.
ABD Başkanı Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD Başkanı Trump'tan Fransa'ya tepki: NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı
- Rusya’dan ABD’li astronot Nick Hague'a cesaret madalyası taktı
- Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor
- LinkedIn çevre dostu binalar için ilk adımı attı
- Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı