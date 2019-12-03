ABD Başkanı Trump'tan Fransa'ya tepki: NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı

ABD Başkanı Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.

ABD Başkanı Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.

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