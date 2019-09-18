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18 Eylül 2019 Çarşamba 16:35:10 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:45:41

Son Dakika: ABD Başkanı Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton’dan boşalan koltuğun yeni sahibini açıkladı. Buna göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Robert C. O’Brien getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.

 Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O’Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.      

Başkan Trump, O'Brien ile uzun süredir yoğun şekilde çalıştığını belirterek, " (O'Brien) O muhteşem bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.      

Uzun süredir özellikle İran ve Venezuela konusunda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta görevden alınmıştı.      

(AA)

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