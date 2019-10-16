Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" dedi.

Trump, "Türkiye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi. " açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye'de müzakere sürecine yardımcı olmaya çalıştıklarını da söyledi. Trump aynı zamanda, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.

AA