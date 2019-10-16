16 Ekim 2019 Çarşamba 18:01:12 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:28:26
Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" dedi.
Trump, "Türkiye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi. " açıklamasında bulundu.
Trump, Suriye'de müzakere sürecine yardımcı olmaya çalıştıklarını da söyledi. Trump aynı zamanda, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.
AA
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