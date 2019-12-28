28 Aralık 2019 Cumartesi 13:32:51 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 13:34:18
Son 3 günde İdlib'den 47 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti
İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti.
AA
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