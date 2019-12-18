Son 24 saatte 12 bin sivil sınır hattına yakın bölgelere göç etti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 24 saatte 12 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 12 bin sivilin evlerini terk ettiğini bildirdi.

Hallaj, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle göç rakamlarının da arttığını belirtti.

Göçlerin en çok İdlib'in güneyindeki yerleşimlerle Marratinnuman ilçesi kırsalındaki bölgelerden yaşandığına dikkati çeken Hallaj, ailelerin barınak, çadır, battaniye, yatak gibi ihtiyaçlarına acil ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kasımdan bu yana 110 bin sivil göç etti



Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi'ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasımdan bu yana 20 bin aileden oluşan yaklaşık 110 bin sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

Göç eden ailelerin zor günler geçirdiğine dikkati çeken Hallaj, "Yüzlerce aile dışarıda kaldı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller zeytin ağaçlarının altında kendilerine barınacak yer arıyor." şeklinde konuştu.

Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirten Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar." dedi.

Türkiye sınır hattına yakın bölgelere sığınıyorlar



Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

(AA)