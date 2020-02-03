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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:28:56 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:43:22

Son 1 haftada 151 bin sivil daha İdlib'den kovuldu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 1 haftada 151 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, saldırıların yoğunlaştığı Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 692 bine ulaştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 1 haftada 151 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, saldırıların yoğunlaştığı Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 692 bine ulaştı.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İdlib'in Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgelerinden göç, artarak devam ediyor.

Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son bir haftada 151 bin sivil daha yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019'dan bu yana 692 bin sivil yerinden edildi. Öte yandan Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göç sürüyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. 

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırıların yoğunlaştığı Kasım 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivil göç etti. Bombardımanlarda, 1800'den fazla sivil can verdi.

AA

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