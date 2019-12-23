23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 02:19:00
Sömürge dönemi parasına veda
Eski Fransız sömürgesi Batı Afrika ülkeleri; Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, 1945’ten bu yana kullandıkları CFA frangını (XOF), gelecek yıl terk edeceklerini açıkladı.
TARİHE KARIŞACAK
Fildişi Sahili’nin en büyük kenti Abidjan’da düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği yetkilileri, CFA frangının yerini ‘eco’ isimli para biriminin alacağını açıkladı.
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