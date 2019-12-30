Somali istihbaratı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı

  • Bist 100
    114823
  • Dolar
    5,9495
  • Euro
    6,6569
  • Altın
    289,1130
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması
31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık? 31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık?
Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı
Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin inşaatına 3 ay içinde başlanması bekleniyor Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin inşaatına 3 ay içinde başlanması bekleniyor
Takasbank'ın blokzincir tabanlı transfer platformu hizmete girdi Takasbank'ın blokzincir tabanlı transfer platformu hizmete girdi
Ekonomiye güven yaklaşık 1,5 yılın zirvesi olan 93,8'i gördü Ekonomiye güven yaklaşık 1,5 yılın zirvesi olan 93,8'i gördü
Jingle Bells ne demek? Jingle Bells şarkısı sözleri, Jingle Bells linki haberimizde Jingle Bells ne demek? Jingle Bells şarkısı sözleri, Jingle Bells linki haberimizde
"Belirlenen tarihte üretime geçilecek, siparişleri almaya başladık" "Belirlenen tarihte üretime geçilecek, siparişleri almaya başladık"
Avukat Zeynep Serim'den FMV Işık Anaokulu'nda cinsel istismar iddiası: Yönetim üzerini kapatmaya çalıştı Avukat Zeynep Serim'den FMV Işık Anaokulu'nda cinsel istismar iddiası: Yönetim üzerini kapatmaya çalıştı
Samsun'da oklava ile öldüresiye dövdüğü karısı gözünü kaybetti Samsun'da oklava ile öldüresiye dövdüğü karısı gözünü kaybetti
Yerli otomobil Türkiye'de bulunan havaalanlarında follow me aracı olarak kullanılacak Yerli otomobil Türkiye'de bulunan havaalanlarında follow me aracı olarak kullanılacak
Yeni yıl şarkısı sözleri 2020! Yeni yıl şarkısı sözleri haberimizde Yeni yıl şarkısı sözleri 2020! Yeni yıl şarkısı sözleri haberimizde
İdlib'deki saldırılar nedeniyle 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti İdlib'deki saldırılar nedeniyle 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Somali istihbaratı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı Somali istihbaratı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: 2020'de büyüme ve istihdam ön plana çıkacak Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: 2020'de büyüme ve istihdam ön plana çıkacak
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: 2020 ekonomimiz ve sektörümüz açısından olumlu bir yıl olacak Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: 2020 ekonomimiz ve sektörümüz açısından olumlu bir yıl olacak
Gümüşhane'de balık üretiminden ekonomiye 90 milyon liralık katkı Gümüşhane'de balık üretiminden ekonomiye 90 milyon liralık katkı
Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirildi Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Bakan Çavuşoğlu: Libya tezkeresinin gün içinde Meclis'e gönderileceğini öğrendik Bakan Çavuşoğlu: Libya tezkeresinin gün içinde Meclis'e gönderileceğini öğrendik
Irak/Kandil’de faaliyet gösteren teröristler enselenerek Türkiye'ye getirildi Irak/Kandil’de faaliyet gösteren teröristler enselenerek Türkiye'ye getirildi
İstanbul’da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi İstanbul’da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi
Fransa'da Macron'a rağmen yeni yılın ilk ayı 'içkisiz ay' ilan edildi Fransa'da Macron'a rağmen yeni yılın ilk ayı 'içkisiz ay' ilan edildi
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılığı resmen açıklandı Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılığı resmen açıklandı
Milli Piyango amorti nasıl olur? 2020 amorti ne kadar, amorti nedir? Milli Piyango amorti nasıl olur? 2020 amorti ne kadar, amorti nedir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 15:41:19 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 15:46:50

Somali istihbaratı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, başkent Mogadişu'da gerçekleşen bombalı saldırıyı yabancı bir ülkenin planladığını bildirdi.

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk mühendislerinin de olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu. 

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğu belirtildi. 

Saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi. 

81 kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ