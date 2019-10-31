Sokak ortasında vahşet

SIĞINMA EVİNDE KALIYORDU

Cani adam, sığınma evinde 2 çocuğuyla birlikte kaldığı belirtilen eski eşini aracıyla ezdikten sonra, yaklaşık 30 metre sürükledi. Ardından aracından inerek bagajından çıkardığı baltayla eski eşinin vücudunu parçalara ayırdı. Olay anına ait dehşet verici görüntüler, görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Çiftin, Tunus asıllı Alman vatandaşı olduğu iddia edildi. Polis, videoyu internette paylaşmanın suç olduğunu söyledi.