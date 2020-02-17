Şok ses kaydı... Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, virüsü başından beri biliyormuş

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına zamanında müdahale etmemekle suçlanan Pekin yönetimine yönelik tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Çin devlet medyası, Devlet Başkanı Şi Cinping’in yeni bir ses kaydını yayınladı. Ses kaydına göre, Çin yönetimi Kovid-19’un potansiyel tehlikesinden, kamuoyuna yapılan açıklamadan çok daha önce haberdarmış.

7 OCAK’TA TALİMAT VERDİ

Şi’nin görev süresinin en büyük siyasi sorunlarından biri olan salgının ilk günlerinde, Çin liderinin hükümetin salgına yaklaşımına yönelik eleştirilere neden olan sessiz bir rol oynadığı görülüyordu. Ancak 3 Şubat’ta kaydedildiği belirtilen ses kaydında Şi’nin, 7 Ocak’ta virüsle mücadele konusunda talimat verdiği duyuluyor. Şi’nin talimatına rağmen Pekin yönetiminin Ocak ayı sonuna kadar kamuoyuna bir açıklama yapmaması ise kafaları karıştırdı.



GÖZ BOYAMA ÇALIŞMASI

Şi, ses kaydında ayrıca, “22 Ocak’ta salgının hızlı yayılması ve önleme ve kontrol zorlukları ışığında, Hubey eyaletine giriş ve çıkışlara sıkı kontroller uygulanması emrini verdim” ifadelerini kullanıyor. Çin halkı ise, kaydın, tehlikeden haberdar olan yönetimin halka açıklama yapmayan yönetimin “ilk günden beri mücadele ediyoruz” şeklinde bir göz boyama faaliyeti olduğunu belirterek, aslında virüs tehlikesinin hasıraltı edilmeye çalışıldığını gözler önüne serdiğini ifade etti.