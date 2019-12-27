SMO'nun dikkati katliamı önledi
Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütü PKK/YPG’nin bomba yüklü kamyonunu fark ederek, büyük bir katliamın önüne geçti.
Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden temizlenen Tel Abyad'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgeden Tel Abyad'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyüne giren şüpheli bir kamyonu durdurdu.
BOMBA DÜZENEĞİ ÇIKTI
Tel Abyad ilçe merkezine doğru hareket ettiği öğrenilen araçta titizlikle arama yapan SMO askerleri, bomba düzeneğine rastladı. SMO askerlerinin dikkati sonucu, terör örgütünün eylemi engellendi. Sivillerden uzak bir bölgeye çekilen araçtaki patlayıcının imha edilmesi için çalışma başlatıldı.
HEDEF HUZURU BOZMAK
SMO komutanlarından Muhammed Cerrah, “M4 Karayolu’ndan güvenli bölgeye giren kamyonda yapılan arama tarama çalışmalarında bomba düzeneği yerleştirildiğini tespit ettik. Ekiplerimiz sayesinde örgütün istikrar ve güven ortamını bozmaya yönelik planını bozduk” dedi.
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