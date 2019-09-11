Sloven liderin 'Türkiye' ve 'Ukrayna' açıklamasına tepki

  • Bist 100
    102425
  • Dolar
    5,7592
  • Euro
    6,3524
  • Altın
    276,6730
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Koruma altında bulunan saka ve florya kuşlarını yakalayan kişiye 132 bin lira para cezası Koruma altında bulunan saka ve florya kuşlarını yakalayan kişiye 132 bin lira para cezası
Cenk Tosun Ocak ayında Başakşehir'e imza atacak Cenk Tosun Ocak ayında Başakşehir'e imza atacak
Zap Suyu'nda tuttukları balıkları satarak harçlıklarını çıkarıyorlar Zap Suyu'nda tuttukları balıkları satarak harçlıklarını çıkarıyorlar
Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu görevi devrediyor Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu görevi devrediyor
Ceren Kaplakarslan'a sevgili dehşeti: Düşündüğün tek şey bebeğimdi Ceren Kaplakarslan'a sevgili dehşeti: Düşündüğün tek şey bebeğimdi
Trabzonspor, zorlu döneme sıkıntılı giriyor Trabzonspor, zorlu döneme sıkıntılı giriyor
Marmara Bölgesi'ne yağışlı hava uyarısı Marmara Bölgesi'ne yağışlı hava uyarısı
12 Eylül'de ne oldu, 12 Eylül darbesi nedir? 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti! 12 Eylül'de ne oldu, 12 Eylül darbesi nedir? 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti!
Raporlu’ tatilci tazminatsız kaldı Raporlu’ tatilci tazminatsız kaldı
Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı: Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı: Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş
Suriye sınırında helikopter hareketliliği yaşandı Suriye sınırında helikopter hareketliliği yaşandı
Kasımpaşa'yı konuk edecek G.Saray'da Terim ve iki yardımcısı cezalı Kasımpaşa'yı konuk edecek G.Saray'da Terim ve iki yardımcısı cezalı
'Ortak devriye' sonrası ABD'den skandal hamle: Tüm detaylar PKK ile paylaşıldı 'Ortak devriye' sonrası ABD'den skandal hamle: Tüm detaylar PKK ile paylaşıldı
MİT ve emniyetten ortak operasyon: PKK'lı 2 terörist yakalandı MİT ve emniyetten ortak operasyon: PKK'lı 2 terörist yakalandı
Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı: Çok sayıda öğrenci yaralandı Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı: Çok sayıda öğrenci yaralandı
Cenk Tosun, Milli maçlardaki performansıyla kendisini oynatmayan hocası Silva’ya mesaj yolladı Cenk Tosun, Milli maçlardaki performansıyla kendisini oynatmayan hocası Silva’ya mesaj yolladı
Pancu: Sergen çekirdek yediği için yağlanmıştı Pancu: Sergen çekirdek yediği için yağlanmıştı
Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama - VİDEO Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama - VİDEO
Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için sağanak yağış uyarısı yaptı Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için sağanak yağış uyarısı yaptı
ABD'den yeşil ışık: TIAR'a 20. üye Venezuela olsun ABD'den yeşil ışık: TIAR'a 20. üye Venezuela olsun
Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi
Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İşgalci İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu İşgalci İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:41:30 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:44:32

Sloven liderin 'Türkiye' ve 'Ukrayna' açıklamasına tepki

Slovenyalı 28 akademisyen ve aydın, Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un "Türkiye ile Ukrayna'ya AB üyeliğinden ziyade özel bir statü verilmesi" yönündeki ifadelerine tepki göstererek, Pahor'u istifaya davet etti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un "Türkiye ile Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ziyade özel bir statü verilmesi" yönündeki ifadelerine tepki gösteren bir grup Sloven akademisyen ve aydın, Pahor'u istifaya çağırdı.

Pahor'un bu yılki Bled Stratejik Forumu'ndaki bir panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ukrayna hakkındaki ifadelerine tepki gösteren 28 akademisyen ve aydın, bildiri yayımladı.

Türkiye ile Ukrayna'ya özel statü verilmesini, Batı Balkan ülkelerinin ise AB'ye alınmasını savunan Pahor'u istifaya davet eden grup, Sloven liderin açıklamalarının "uygunsuz, mantıksız ve yabancı düşmanı" olduğunu ifade etti.

Bildiride ayrıca, söz konusu açıklamanın Slovenya'nın politik ve diplomatik ilişkilerine de zarar verdiği kaydedilirken, AB üyesi bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak Pahor'un kendi yetkilerini aştığı belirtildi.

Pahor'un bu açıklamayla dünyadaki popülist siyasetçiler arasına girdiğine de değinilen bildiride, "AB'nin kapılarını yeni üyelere kapatmak, bu yolda ilerleyen ülkelerde otoritenin yükselmesinden başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise Pahor'un bu tutumunun yeni olmadığı ve daha önce benzer ifadeleri hem mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de diğer Türk yetkililere söylediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Pahor'un bu tutumuyla sadece yavaş ilerleyen müzakere sürecine bir çözüm önerdiği belirtildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ