Slovakya hükümeti, OHAL ilan etti
Slovakya'da corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edildi. Aynı şekilde İtalya'da 6 ay süreyle OHAL kararı almıştı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili İtalya'da 6 ay süreyle OHAL kararı almıştı. Slovakya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti
Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için OHAL ilan ettiklerini ve yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.
OHAL’in hükümete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini, "Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya’da (Kovid-19’un yol açabileceği) olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Denisa Sakova ve Savunma Bakanı Peter Gajdos'un talebi üzerine hükümet, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında ordunun 500 asker ile polise yardımcı olması konusunda karar aldı.
Sınırda görev alacak askerler, ihtiyaç durumunda ülke genelinde görev yapabilecek.
AA
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