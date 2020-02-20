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20 Şubat 2020 Perşembe 20:28:18 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 20:31:23

Skandal Pentagon raporunda ortaya çıktı!

ABD Savunma Bakanlığının, 2017-2018 yıllarında DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye'de YPG/PKK'ya sağladığı 715 milyon dolarlık silahın kaydını tutmadığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele eğit-donat fonunun kayıtlarına yönelik Savunma Bakanlığı Mali Sorumluluk Ofisinin yaptığı denetimde, ABD Özel Kuvvetler Birleşik Görev Gücünün, eğit-donat fonu kapsamında Suriye'ye sağladığı silahların kayıtlarını tutmadığını tespit edildi.

Denetim raporunda, "Özel Kuvvetler Birleşik Görev Gücünün, 2017 ve 2018 mali yılı bütçelerinden ayrılan 715 milyon dolarlık ekipmanın kayıtlarını tutamadığı tespit edildi." ifadesi yer aldı.

ABD kuvvetlerinin birçok yerde silah depoladığı ve depolama işlemlerine birçok yapının karıştığı belirtilen raporda, Suriye'de dağıtılmak üzere gönderilen silahların kayıtlarının düzgün tutulamadığına vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca, Kuveyt'teki depolarda düzgün ve sistemli depolanamadıkları için silahların bir kısmının paslandığı ve kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Raporda, kayıp silahların Suriye'de ABD'nin kontrolü dışında başka grupların eline geçip geçmediğine ilişkin detaylara yer verilmezken 2017 ve 2018 yılı bütçelerinden Suriye için toplam 930 milyon dolar destek talep edildiğine dikkat çekildi.

Pentagon, YPG/PKK'ya sağlanan tüm silah ekipmanların listelerinin seri numaraları ile Türkiye'ye verildiğini iddia ediyor.

ABD yönetimi, 2020 bütçesinde ağırlıklı olarak YPG/PKK olmak üzere Suriye'de desteklediği gruplar için 300 milyon dolar ayırmış, bunun 200 milyon doları ile silah ve ekipman alınmıştı.

Pentagon'un yeni açıkladığı 2021 bütçesinde ise Suriye'de desteklediği gruplara 200 milyon dolarlık silah ve ekipman verilmesi öngörülüyor.

(AA)

 

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