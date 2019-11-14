Siyonistler kana doymuyor

Katil İsrail, önceki gün İslami Cihad Hareketi’nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'yı, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda katletti.

69 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda, Ata’nın eşiyle birlikte toplam 10 Filistinli şehit oldu. Siyonistler, dün de Gazze’ye bomba yağdırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu, 14 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi.Saldırılarda, sivillere ait çok sayıda bina yıkıldı. Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası saldırılara, İsrail topraklarına çok sayıda roket atarak karşılık verdi. İsrail, misilleme nedeniyle Gazze sınırından itibaren 80 kilometrelik alanda olağanüstü hal ilan etti.

NETANYAHU'DAN TEHDİT

Öte yandan iç siyasette sıkıştığı için Gazze’ye saldırı emri veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İslami Cihad’ı tehdit etti. Netanyahu, “İslami Cihad'ın tek seçeneği var. Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak” diye konuştu.