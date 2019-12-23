Siyonist katillerin UCM korkusu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için “makul temeller” bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.

İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ

Başsavcının açıklaması, katliamcı Siyonistlerde büyük korkuya neden oldu. İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili İsrail hakkında açılabilecek olası soruşturmada UCM’yle işbirliği yapmayacağı belirtildi. Adı açıklanmayan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Tel Aviv'in UCM tarafından İsrailli üst ve düşük rütbeli askerler hakkında, uluslararası gözaltı emri çıkarılabileceğinden kaygı duyduğu ifade edildi.

IRKÇI BAKAN TUTUŞTU

Öte yandan aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulaştırma Bakanı Bezalel Smotrich, UCM'yi “antisemitik” olmakla suçladı. Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'dan, UCM’deki başvurusunu 48 saat içinde geri çekmesi için Filistin yönetimine ültimatom vermesini istedi.

TUTUKLANABİLİRLER

Filistin, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalamıştı. İsrail'in UCM'ye üyeliği yok ancak hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, mahkemeye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.

Al Nahyan’ın paylaşımına Netanyahu'dan destek geldi.

BAE'li bakandan skandal paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, yazar Ed Husain’e ait “Arap dünyasıyla İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme sürecini” ele alan makaleyi, Twitter hesabından yayımladı. Makalede söz konusu süreç, “İslam'da reform ve yenileşme olarak” tanıtıldı. Bin Zayid'in söz konusu paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu da çok geçmeden yanıt verdi. Netanyahu, “İsrail’le birçok Arap ülkesi arasında gerçekleşen yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Artık barış ve normalleşme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı. Bin Zayid'in, paylaştığı makale ve İsrail Başbakanı'yla karşılıklı açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.