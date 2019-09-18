Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu.



Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, katil İsrail askerlerinin vahşeti bir kez daha gözler önüne serildi.



Görgü tanıklarının aktardığına göre, Kalandiya askeri kontrol noktasında Filistinli bir kadına ateş açtı. Katiller kadına yardım ulaşmaması için kontrol noktasını kapatarak, kadının ölmesini bekledi.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

(star.com.tr)