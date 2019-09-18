  • Bist 100
    101057
  • Dolar
    5,6902
  • Euro
    6,2909
  • Altın
    275,5960
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya, 'Türk gökmenleri' bekliyor Rusya, 'Türk gökmenleri' bekliyor
Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası
Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek
Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapmışlardı! Cezası belli oldu Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapmışlardı! Cezası belli oldu
Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Hatay'da 2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu Hatay'da 2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu
Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi
Kays Said: Tunus dünyaya açık kalacak Kays Said: Tunus dünyaya açık kalacak
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu
BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort! BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort!
HDP'li Karayazı Belediyesi'ne Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu HDP'li Karayazı Belediyesi'ne Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu
Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla
Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu
Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Şanlıurfa’da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı Şanlıurfa’da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı
Muriç, Tottenham ve Manchester United'ın scout ekiplerini hayal kırıklığına uğrattı Muriç, Tottenham ve Manchester United'ın scout ekiplerini hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Gül: Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın Bakan Gül: Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın
Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı
Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir? Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir?
Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste yayımlandı Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste yayımlandı
BMC'den yeni yerli araçlar geliyor BMC'den yeni yerli araçlar geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:14:31 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:15:51

Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da vurdukları Filistinli kadına yardım gelmesini engelleyerek ölmesini bekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu. 
 
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, katil İsrail askerlerinin vahşeti bir kez daha gözler önüne serildi.
 
Görgü tanıklarının aktardığına göre, Kalandiya askeri kontrol noktasında Filistinli bir kadına ateş açtı. Katiller kadına yardım ulaşmaması için kontrol noktasını kapatarak, kadının ölmesini bekledi.
 
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

(star.com.tr)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ