Siyasi reklamlara yasak

Geçtiğimiz günlerde siyasi reklam göstermeyeceğini açıklayan Twitter'ın ardından Google da platforma yeni kısıtlamalar getirdi. Şirket, kullanıcıların siyasi görüşleri baz alınarak hedef reklam kampanyaları düzenlemesine izin vermeyeceğini duyurdu. İlk olarak bir hafta içinde İngiltere'de yürürlüğe girecek olan değişiklik, Ocak 2020 itibarıyla dünya geneline yayılacak.