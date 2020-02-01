Sisi ve Abbas Filistin meselesini görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kahire'de bir araya geldi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.
Filistin haber ajansının (WAFA) haberine göre, Filistin'in talebi doğrultusunda ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere, bugün dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek Arap Birliği olağanüstü toplantısı öncesi bir araya gelen Sisi ve Abbas, Filistin'e dair son gelişmeleri ele aldı.
Görüşmede Abbas, ABD'nin sözde barış planına karşı bölgesel ve uluslararası düzeyde mücadele edilmesinin önemini vurgulayarak Filistin'e verdiği destekten dolayı Mısır'a teşekkürlerini sundu.
Sisi de Mısır'ın, Abbas'ın liderliğinde Filistin'in meşruiyetini destekleme konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek ülkesinin, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkı ve davasına verdiği desteği yineledi.
Görüşmede Mısır tarafından İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Filistin tarafından da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Abbas'ın Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi, FKÖ Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh de hazır bulundu.
Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere bugün dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.
(AA)
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