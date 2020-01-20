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20 Ocak 2020 Pazartesi 20:36:44 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:39:08

Sisi, Londra’da protesto edildi

Sisi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın daveti üzerine İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi'ne katılmak için geldiği Londra’da protesto edildi.

Mısır Devrim Konseyinin çağrısıyla zirvenin yapıldığı Intercontinental Hotel O2 önünde toplanan göstericiler, Sisi ve Johnson karşıtı dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Gösteride AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mısır Devrim Konseyi Başkanı Dr. Maha Azam, “Bütün özgür Mısırlılar, Sisi’nin burada bulunuşunu protesto için toplandı.” dedi.

Azam, “General Sisi bir katildir. Masum Mısırlıların katilidir.” ifadelerini kullanarak Sisi’nin işkence suçundan tutuklanması için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odaları'nın (Guernica 37), Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hapishanelerinde maruz kaldığı işkenceleri belgelediğini hatırlatan Azam, "Bu işkence Sisi’nin bilgisi dahilinde yapıldı. Uluslararası hukuka göre bu ülkede tutuklanabilir.” diye konuştu.

Azam, İngiliz polisinin diplomatik dokunulmazlığı gerekçe göstererek Sisi’yi tutuklamaktan geri duracağını bildiklerini belirterek "Diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle bu kez kurtulsa da ne kadar sürerse sürsün, bu katilin ne uluslararası ceza mahkemelerinde ne de Mısır mahkemelerinde peşini bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

"TÜRK GAZETECİLER DE GÖZALTINA ALINDI"

Mısır’da ne toplanma ne de ifade özgürlüğü olduğuna işaret eden Azam, bu ülkede Anadolu Ajansı ofisine düzenlenen baskına da değinerek “Türk gazeteciler de Mısır’da gözaltına alındı. Mısır’da pek çok başka gazeteci de tutuklu. Mısır’da özgür ses yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Azam, uluslararası toplumun Mısır konusundaki ikiyüzlü tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek “Mısır hapishanelerindeki herkes özgür kalmalı. Bütün özgür seslerin kendilerini ifadesine izin verilmeli. Bugün Londra’dan Sisi’ye destek verenlere sesleniyoruz: Bu adam bir suçludur.” diye konuştu.

Sisi’nin İngiltere’ye yatırım zirvesi dolayısıyla davet edilmesinin hata olduğunu belirten Azam, Mısır’a yapılan yatırımların ülke ekonomisinin yüzde 60’ını kontrol eden askeri bir yapının “cebini doldurduğunu” kaydetti.

Mısırlı muhalif eylemci Muhammed Said de Sisi’ye seslenerek “Bugün buraya sana bizim devlet başkanımız olmadığını söylemeye geldik. Mısır’ın demokratik olarak seçilmiş ilk devlet başkanına darbe yaptın ve onu öldürdün. Binlerce kişiyi işkenceden geçirip hapsettin.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson’ın Sisi’yi yarın da başbakanlık ofisi “10 Numara”da ikili görüşme için ağırlaması bekleniyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37), Sisi'nin İngiltere ziyareti öncesi Londra Polisi Terörle Mücadele Biriminden, "Mısır hükümeti ve devlet kurumları aleyhindeki güvenilir işkence iddialarını" soruşturmasını istemişti.

Birleşik Krallık'ın herhangi bir işkence suçunu, işlendiği yer neresi olursa olsun, soruşturmak ve kovuşturmakla yükümlü olduğuna dikkat çeken örgüt, bu kapsamda Sisi hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Guernica 37 daha önce de BM'den Mursi'nin ölümü hakkında bağımsız bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.

MURSİ'NİN ÖLÜMÜ

Müslüman Kardeşler'in önde gelen isimlerinden Muhammed Mursi, 2012'de Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, görevdeki bir yılının ardından dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Sisi liderliğinde yapılan askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılarak hapse atılmıştı.

17 Haziran'da hapishanede hayatını kaybettiğinde Mursi, birçok insan hakları grubu ve bağımsız gözlemcilerin siyasi olduğunu belirttiği suçlamalardan yargılanıyordu.

AA

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