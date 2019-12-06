Sisi, Akdeniz’de 7 bin kilometrekareyi Yunanistan’a bırakmış

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu tarafından yayınlanan belgelere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 2017 yılında Akdeniz sınırının belirlenmesi konusunda Yunanistan ile yapılan müzakereler sırasındaki "anlaşmazlıklara" dair Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye bilgi notu yazdı.

Şükri, notunda Cumhurbaşkanı Sisi’ye Mısır ve Yunanistan arasında deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmazlıkların olduğunu, Yunanistan tarafının görüşünde ısrar etmesi durumunda, münhasır ekonomik bölge sınırlarından Mısır’ın 7 bin kilometrekare kaybı olacağını belirtti.

(AA)