TM Dijital Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple’ın sesli asistanı Siri, bir kullanıcının kendisine yönelttiği “İsrail’in cumhurbaşkanı kimdir?” sorusuna verdiği yanıt, şirketin başını ağrıttı.

Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda, Siri’nin bu soruya, “Siyonist işgalci devletin cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’dir.” yanıtını verdiği anlaşıldı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları Apple’a kin kusarken, kimileri ise Apple’ın bu tarz sorularda kaynak olarak kullandığı Vikipedi’yi suçladı.

Olayın büyümesinin ardından harekete geçen Apple, kısa süren sonra Siri'nin bu soruya "İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'dir." diye yanıt vermesini sağladı