Siren seslerini duyan Netanyahu konuşmasını keserek kaçtı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası sırasında uyarı sistemleri sirenlerinin alarm vererek çalması nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrıldı.
Gazze'den İsrail'in güneyindeki Aşdod ve Aşkelon bölgelerine 5 roketin atıldığı ileri sürüldü. Roketler savunma sistemleri ile düşmeden imha edildi. Roket saldırısı sebebi ile bölgedeki uyarı sistemleri devreye girerek alarm verdi. Bu sırada seçim kampanyası kapsamında bölgede katıldığı bir programda konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, alarm sebebi ile konuşmasını yarıda keserek binayı terk etti. İsrail Başbakanı’nın daha sonra ise bölgeden de ayrıldığı öğrenildi.
BATI ŞERİA'YI İŞGAL VAADİ VERMİŞTİ
Netanyahu, siyasi kariyeri açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtilen gelecek haftaki erken seçim öncesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadini yinelemişti.
İHA-AA
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