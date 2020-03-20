Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde "koronavirüs salgını" ilan edildiğini açıkladı.

Vaka sayısının 17 artarak 135'e yükseldiğini aktaran Brnabic, salgının neden olduğu ilk ölümün de gerçekleştiğini duyurdu.

Tedavi altına alınan hastalardan 8'inin durumunun ciddi olduğunu vurgulayan Brnabic, 20.00- 05.00 saatleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının yanı sıra yarından itibaren toplu ulaşımın da durdurulacağını kaydetti.

AA