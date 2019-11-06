Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Paramız olmadığı için S-400 alamayacağız

RTS Televizyonuna konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "S-400 gördüğüm kadarıyla etkileyici bir sistem. Böyle bir silahınız varsa, hiç kimse size saldıramaz. Ancak satın almayı planlamıyoruz çünkü bunun için paramız yok. Otoyollar inşa ediyoruz ve çok sayıda başka projeye yatırım yapıyoruz" dedi.

Aleksandar Vucic, hava savunma sistemlerini Pantsir ve ABD yaptırımları listesinde olmayan diğer sistemlerle güçlendireceklerini söyledi.

Vuciç daha önce "Slav Kalkanı 2019" ortak Rus-Sırp askeri tatbikatlarına katıldı ve S-400 füze savunma sistemlerini denetledi.

(kokpit.aero)