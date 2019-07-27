Sipariş kodla servis robotla

MÜŞTERİLER GAYET MEMNUN

Müşteriler, çeşitli fotoğraflar ve videolar sunan akıllı sipariş sistemiyle, istedikleri yemeğin QR kodunu kullanarak sipariş veriyor. Aşçılar tarafından hazırlanan porsiyonlar, robotlar tarafından masalara servis ediliyor. Mekana gelen müşteriler, yemeklerinin hızlıca önlerine gelmesinden memnun olduklarını söyledi.