27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 23:24:56
Sipariş kodla servis robotla
Güney Kore’de ülkenin en popüler yemek firmalarından biri, robotların servis yaptığı bir restoran açtı.
MÜŞTERİLER GAYET MEMNUN
Müşteriler, çeşitli fotoğraflar ve videolar sunan akıllı sipariş sistemiyle, istedikleri yemeğin QR kodunu kullanarak sipariş veriyor. Aşçılar tarafından hazırlanan porsiyonlar, robotlar tarafından masalara servis ediliyor. Mekana gelen müşteriler, yemeklerinin hızlıca önlerine gelmesinden memnun olduklarını söyledi.
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