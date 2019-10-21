21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 01:10:59
Sınırdaki duvara rekor çizim
Latin Amerikalı 55 sanatçı, Arjantin-Paraguay sınırındaki duvara yaptıkları çizimlerle, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.
800 KURŞUNKALEM KULLANILDI
12 günde yapılan devasa resim, boya ve karakalem olmak üzere iki bölümden oluştu. Duvarın karakalem çizimi yapılan kısmı için 800 kurşunkalem, diğer kısmında ise 1200 litre boya kullanıldı. Rekor kırdıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen ressam Valeria Garibotti, iki ülke arasındaki kardeşliği göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
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