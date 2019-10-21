Sınırdaki duvara rekor çizim

800 KURŞUNKALEM KULLANILDI

12 günde yapılan devasa resim, boya ve karakalem olmak üzere iki bölümden oluştu. Duvarın karakalem çizimi yapılan kısmı için 800 kurşunkalem, diğer kısmında ise 1200 litre boya kullanıldı. Rekor kırdıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen ressam Valeria Garibotti, iki ülke arasındaki kardeşliği göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.