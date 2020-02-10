Sınırdaki birliklere tank takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.
Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.
Sınırdaki birliklere tank takviyesi yapıldı
Bu arada, farklı bölgelerdeki birliklerden daha önce Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek Hatay istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(AA)
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