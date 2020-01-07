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07 Ocak 2020 Salı 18:46:17 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 18:47:52

Sınırda Yaşam Mücadelesi: İdlib’de Ne Oluyor?

Yoğun bombardıman altındaki şehri terk edip Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı artıyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib, havadan ve karadan yoğun saldırılara maruz kalıyor. Esed rejimi ve Rusya’nın kasımdan bu yana şiddetlenen bombardımanları, yüz binlerce sivili evinden etti.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerine göre, kasım ve aralıkta Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçan sivillerin sayısı 284 bine ulaştı.

Canını kurtarmak için Türkiye sınırına göç eden siviller, ağır kış şartları altında yaşam mücadelesi veriyor. Binlerce sivil, yağmur ve çamur altında kalan çadırlarda çaresizce beklerken, kimi siviller barınacak bir yer bulamıyor.

İnsani dram derinleşirken, Türkiye’den çok sayıda yardım kuruluşu İdlib’den kaçan sivillerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve Türkiye ile 130 kilometrelik sınırı paylaşan İdlib, sınıra yakınlığı nedeniyle 9 yıldır devam eden iç savaş boyunca en çok göç alan şehir oldu.

4 milyona yakın sivile ev sahipliği yapan İdlib, Mart 2015’te askeri muhalifler ve rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 4-5 Mayıs 2017’de bir araya gelerek, İdlib ili ve çevresindeki batı Halep, kuzey Hama ve Lazkiye kırsalını da içine alan bölgeyi Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Peki, Suriye savaşında kritik rol oynayan İdlib neden şimdi hedef alınıyor? Rusya, neden imzaladığı mutabakata uymuyor? İdlib’i terk etmek zorunda kalan sivillere ne olacak? Türkiye ve diğer ülkeler nasıl etkilenecek?

AA

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