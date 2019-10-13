13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 02:23:23
Sinemanın acı kaybı
Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun Jackie Brown adlı filmiyle Oscar adayı olan ve kariyeri boyunca 100'den fazla filmde oynayan ABD'li aktör Robert Forster hayatını kaybetti.
KANSERE YENİK DÜŞTÜ
78 yaşında beyin kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybeden deneyimli oyuncunun hayranları, yasa boğuldu. Yüzlerce kişi aktörün evinin önüne çiçekler bıraktı. Son röportajını geçen yıl veren aktör, “Kariyerim boyunca farklı türlerde birçok film yaptım. Hepsini de her zaman sevdim” demişti.
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