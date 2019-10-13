Sinemanın acı kaybı 

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

78 yaşında beyin kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybeden deneyimli oyuncunun hayranları, yasa boğuldu. Yüzlerce kişi aktörün evinin önüne çiçekler bıraktı. Son röportajını geçen yıl veren aktör, “Kariyerim boyunca farklı türlerde birçok film yaptım. Hepsini de her zaman sevdim” demişti.