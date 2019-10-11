Sineksavar kamuflaj

GÖRÜŞ ALANLARI BOZULUYOR

At sinekleri tarafından sürekli ısırılan inekleri rahatlatmanın bir yolunu arayan araştırmacılar, sıradışı bir çözüm buldu. 6 inek siyah ve siyah beyaz çizgili şekilde boyandı. Siyah inekler yarım saatte 110 kere ısırılırken, zebra gibi boyananlarda bu sayı yarım saatte 60 ısırık olarak kaydedildi. Uzmanlar, zebraların çizgili yapısının sineklerin görüş alanını bozduğunu, bu yüzden üzerlerini konmadığını söyledi.

EKONOMİYE FAYDA SAĞLAYACAK

Sinek ısırıklarından kurtulamayan ineklerin yaşadığı sıkıntı, verimlerini düşürerek hayvancılık endüstrisine de zarar veriyor. Son yapılan araştırma ekonomik anlamda da fayda sağlayacak. Daha önce İngiltere'de de benzer bir araştırma yapılmış, atların üzerine zebra desenli örtüler örtmüştü. Sineklerin çoğu, zebra desenlilere yaklaşırken yalpalamış, bazıları da son anda ata konmaktan vazgeçmişti.