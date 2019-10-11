Sineksavar kamuflaj
Japon bilim insanları, inekleri sinek ısırığından kurtaracak ilginç bir yöntem keşfetti. Zebra desenli boyanan ineklerin yüzde 50 daha az ısırıldığı tespit edildi.
GÖRÜŞ ALANLARI BOZULUYOR
At sinekleri tarafından sürekli ısırılan inekleri rahatlatmanın bir yolunu arayan araştırmacılar, sıradışı bir çözüm buldu. 6 inek siyah ve siyah beyaz çizgili şekilde boyandı. Siyah inekler yarım saatte 110 kere ısırılırken, zebra gibi boyananlarda bu sayı yarım saatte 60 ısırık olarak kaydedildi. Uzmanlar, zebraların çizgili yapısının sineklerin görüş alanını bozduğunu, bu yüzden üzerlerini konmadığını söyledi.
EKONOMİYE FAYDA SAĞLAYACAK
Sinek ısırıklarından kurtulamayan ineklerin yaşadığı sıkıntı, verimlerini düşürerek hayvancılık endüstrisine de zarar veriyor. Son yapılan araştırma ekonomik anlamda da fayda sağlayacak. Daha önce İngiltere'de de benzer bir araştırma yapılmış, atların üzerine zebra desenli örtüler örtmüştü. Sineklerin çoğu, zebra desenlilere yaklaşırken yalpalamış, bazıları da son anda ata konmaktan vazgeçmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Barış Pınarı Harekatı'nı kınamadık
- ABD'de son dakika gelişmesi! İşte Trump'ın Barış Pınarı Harekatı planı
- Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü
- Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi
- ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi