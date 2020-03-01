Simpsonlardan geleceğe dönük olay çıkartacak tahmin

Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsonlar (The Simpsons) animasyonu dizisi, bu defa kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu.

Dizinin 31. sezonunda "Frinkcoin" adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain'in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak, Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: "Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!"

Jim'in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: "Kripto para birimlerinden bahsederken 'Cryptocurrency' kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını... Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir."

GELECEĞE DÖNÜK YENİ TAHMİN

Bölümde yer alan sözlerle Simpsonlar'ın bir kez daha geleceği tahmin etmiş olabileceği düşünüldü.

(NTV)