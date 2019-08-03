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03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:26:28

Şimdi de modacılığa soyundu

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle, Vogue dergisine konuk editör olduktan sonra, iş kadınları için kıyafet tasarlamaya hazırlanıyor.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM ALACAK

İş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden Smart Works derneğiyle bir araya gelen Markle, koleksiyon hazırlamak üzere kolları sıvadı. Yeni koleksiyon için çalışmalarına hız veren Markle, sadece maddi yardımın yeterli olmayacağını, kadınların üreterek özgürleşebileceğini söyledi. Tasarımcı arkadaşlarından da yardım alacağını belirten düşes, “İş görüşmesine giden kadınların özgüvenli olmaları, kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor” dedi.

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