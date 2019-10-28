  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7720
  • Euro
    6,3977
  • Altın
    279,3080
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hakkari'de çıkan çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu Hakkari'de çıkan çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu
DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu! Terörist Abdullah Kardaş kimdir? DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu! Terörist Abdullah Kardaş kimdir?
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi: 28 Ekim neden yarım gün tatil? 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi: 28 Ekim neden yarım gün tatil?
Terör örgütünde büyük çözülme! SDG dağılıyor Terör örgütünde büyük çözülme! SDG dağılıyor
28 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 28 Ekim ulaşım bedava mı? 28 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 28 Ekim ulaşım bedava mı?
Bağdadi ile ilgili Suriye'den bomba iddia! Bağdadi ile ilgili Suriye'den bomba iddia!
ABD alarma geçti! 5 ayrı noktada bomba tehdidi ABD alarma geçti! 5 ayrı noktada bomba tehdidi
28 Ekim özel sektör tatil mi? 28 Ekim özel sektör yarım gün mü? 28 Ekim özel sektör tatil mi? 28 Ekim özel sektör yarım gün mü?
Dünya liderlerinden Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama Dünya liderlerinden Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama
Bağdadi operasyonuna DEAŞ tarafından alıkonulan ABD'li yardım görevlisi Kayla Muller'in adı verildi Bağdadi operasyonuna DEAŞ tarafından alıkonulan ABD'li yardım görevlisi Kayla Muller'in adı verildi
2 kadının sır ölümü ile ilgili gerçek telefonlarından çıktı! 2 kadının sır ölümü ile ilgili gerçek telefonlarından çıktı!
28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? Bugün hastaneler kaça kadar açık? 28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? Bugün hastaneler kaça kadar açık?
Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi
Şili'de ilan edilen 'acil durum' kaldırılıyor Şili'de ilan edilen 'acil durum' kaldırılıyor
Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor
Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti
Rusya Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor Rusya Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor
Arjantin'de halk sandık başında Arjantin'de halk sandık başında
İngiltere'de 'evsiz' ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı İngiltere'de 'evsiz' ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı
28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi?
Yarım asırlık kooperatifte yılda 5 milyon fidan üretiliyor Yarım asırlık kooperatifte yılda 5 milyon fidan üretiliyor
Babasının kapatmak istediği şirketten 8 ülkeye ihracat yapıyor Babasının kapatmak istediği şirketten 8 ülkeye ihracat yapıyor
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı 240 milyon yolcu kullandı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı 240 milyon yolcu kullandı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinden AA'ya ödül Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinden AA'ya ödül

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 07:40:16 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 07:40:57

Şili'de ilan edilen 'acil durum' kaldırılıyor

Şili'de geçen hafta artan şiddet olayları nedeniyle ilan edilen ve güvenliğin askere teslim edilmesini kapsayan "acil durum"un bugün kaldırılacağı duyuruldu.

Şili Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, şiddet gösterileri nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde ilan edilen "acil durum"un kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre, Şili'nin normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla ilan edilen "acil durum", bugün itibarıyla geçerli olduğu tüm bölgelerde kaldırılacak.

Böylece 19 Ekim'den bu yana süren önlemler sona erecek ve ordu mensupları şehir güvenliğinden sorumlu olmayacak.

Devlet Başkanı Pinera, sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurduğu önceki açıklamasında, "acil durum"un da kaldırılacağı sinyalini vermişti.

Şili'deki gösteriler

Başkent Santiago'da 3 milyondan fazla kişinin kullandığı en önemli ulaşım aracı olan metroya biniş ücretlerine belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı.

Karara tepki olarak metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, geçen hafta güvenlik güçlerinin turnikeden atlayarak ücret ödemeden geçenlere güç kullanmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Ülke geneline yayılan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler nedeniyle yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmış, 3 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

Pinochet'den bu yana güvenlik ilk kez orduya verildi

Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından Sebastian Pinera önce metro zammını kaldırmış, daha sonra da protestolara son vermek amacıyla bir dizi sosyal yardım paketini duyurmuş, ancak gösteriler durulmamıştı.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi liderlere ve sivil toplum temsilcilerine "acil diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Pinera'nın, kabinesini yenilemek üzere bütün bakanlardan istifasını istemesi ve sokağa çıkma yasağını kaldırmasından bir gün önce başkent Santiago'da düzenlenen gösteriye 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.

Son günlerde tarihi bir kriz yaşayan Şili'de güvenlik, diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilanıyla orduya teslim edilmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ