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09 Kasım 2019 Cumartesi 17:11:24 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 17:37:26

Şili'de belediye başkanı gazetecilerden kaçtı

Şili'de politikacı Evelyn Mathei, gazetecilerin yönelttiği soruları cevaplamamak için farklı bir yönteme başvurdu.

Şili'de metro ücretlerine yapılan zam nedeniyle hükümet karşıtı eylemler, 6 Ekim'de başladı ve o tarihten itibaren bu protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmedi.

PROTESTO GÖSTERİLERİNDE 23 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken, 1.218 kişi yaralandı ve 9 bin 203 kişi gözaltına alındı. Olaylar bu şekilde devam ederken birçok politikacı da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

HÜKÜMETİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

Görüşünü dile getiren politikacılar arasında yer alan Providencia Belediyesi Başkanı Evelyn Mathei, daha önce açıklamalarında iktidarın krizi yönetmekte hatalar yaptığını dile getirmişti.
 

 


GAZETECİLER SOKAKTA SIKIŞTIRDI

 

 

Sarı Yeleği ile Şili'de başkent Santiago'ya bağlı sokaklarda gezen Providencia Belediyesi Başkanı Evelyn Mathei, gazetecilerle bir araya geldi.

GAZETECİLERDEN KAÇTI

Ancak gazetecilerin sorularına cevap vermek istemeyen 65 yaşındaki Mathei, çareyi kaçmakta buldu.

"BERABER KOŞACAĞIZ"

Sosyal medyada görüntülerin viral olmasından sonra belediye başkanı da kaçış görüntülerini sosyal medyada Rocky filminin müzikleri eşliğinde paylaşarak, "Güne biraz spor yaparak başlamak her zaman iyi fikirdir. Vandalizme ve yıkıma karşı beraber koşacağız." ifadelerini kullandı.

Akıllara 'Rocky' gelse de Türk sosyal medya kullanıcıları, durumu Mirkelam'ın yıllara damga vuran koşusuna benzetti.

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