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05 Kasım 2019 Salı 07:22:49 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 07:23:44

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Illapel kentinin 28 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremin, 49 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.

Aralarında başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinin yanı sıra 5 bölgede hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(AA)

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