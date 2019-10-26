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26 Ekim 2019 Cumartesi 10:33:29 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:34:04

'Şili tarihinin en büyük protestosu' 7. gününde

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 7. gününde devam ediyor.

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 7. gününde devam ediyor.

"Şili'nin tarihindeki en büyük gösterisi" adı verilen gösterilerde, başkent Santiago'da İtalya Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti.

Yerel basın, gösterilere 800 binden fazla kişinin katıldığını ve bu sayının 1 milyonu geçmesinin beklendiği bilgisin paylaştı.

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, geçen hafta, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Ülkeye yayılan gösterilerde, yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi yaralanmış, 2 bin 600'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yapmıştı.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırı düzenlendiği ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddet içeren gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

(AA)

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