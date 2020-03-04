Silahlanıp Türkiye sınırına gelmeye başladı! İnsan avına çıktılar!
İdlib'de Türk askerlerini hedef alan saldırıların ardından Türkiye sınır kapılarını açmış, ülkeden ayrılmak isteyen göçmenlere müdahale etmeme kararı almıştı. . Bu gelişmeler, Yunan halkında huzursuzluk ve paniğe neden oldu. Yunan polisinin iki göçmeni öldürmesinin ardından şimdi de ırkçılar silahlanıp Türkiye sınırına gelmeye başladı.
Türkiye'nin, sınır kapılarını açmasıyla on binlerce göçmen, Avrupa sınırına dayandı.
Özellikle Yunanistan sınırında göçmen yoğunluğu yaşanıyor. Bu gelişmeler, Yunan halkında huzursuzluk ve paniğe neden oldu.
YUNAN POLİSİNE YARDIM İÇİN SİLAHLANDILAR
Yunanistan'ın Evros ilindeki göçmen düşmanları, Yunan askeri ve polisine yardım için silahlandı.
Irkçı Yunanların göçmen karşıtlığı, bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
135 BİN KİŞİ SINIRI GEÇTİ
Öte yandan Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135.844." bilgisini paylaştı.
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