Sığınma reddine diplomatik çözüm

KARDEŞİNE DESTEK VERİYOR

Geçtiğimiz aylarda yakın korumasıyla ilişki yaşadığı ortaya çıkan Dubai Şeyhi El Maktum’un karısı Prenses Haya, İngiltere’ye kaçmıştı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran olayda, yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere’ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya’nın ağabeyi olan Ürdün Kralı Abdullah, kardeşinin zarar görmemesi için harekete geçti.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN TEPKİ

Kral’ın, Prenses Haya’yı Londra’ki Ürdün Büyükelçiliği’ne diplomat olarak atama emri verdiği ortaya çıktı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin ise atama emrine sıcak bakmadığı, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini söylediği iddia edildi. Ayrıca Prenses Haya’nın diplomat olarak atanması kararının Katar’dan da destek gördüğü öğrenildi.